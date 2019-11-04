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Terör örgütünden "saldırıyı Türkiye planladı" yalanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:01 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekâtı ile bölgede huzur ve güveni tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hayatın normale dönmesi için devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak gösterdiği gayretleri baltalamak, özellikle dış kamuoyuna karşı bölgeyi istikrarsız göstermek için her türlü tezgahı kuran terör örgütü, bu kez de Tel Abyad’da masum sivil insanları katletti.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, korkutarak, sindirerek yerlerinden edilen bölge halkının güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü üyeleri, her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak bölgede kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor.

Barış Pınarı Harekâtı ile bölgede huzur ve güveni tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hayatın normale dönmesi için devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak gösterdiği gayretleri baltalamak, özellikle dış kamuoyuna karşı bölgeyi istikrarsız göstermek için her türlü tezgahı kuran terör örgütü, bu kez de Tel Abyad’da masum sivil insanları katletti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, korkutarak, sindirerek yerlerinden edilen bölge halkının güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü üyeleri, her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak bölgede kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor. Terör örgütünün bölgede gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini "Türkiye tarafından planlandı" yalanıyla bölge halkını provoke etmeye çalıştığını aktaran kaynaklar, teröristlerin halkı sokaklarda Türkiye aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik edip, sağlanan güvenli ve huzurlu ortamı bozmayı hedeflediklerini kaydetti. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarla PKK/YPG/KCK’nın hezimete uğradığını bildiren kaynaklar, "Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla adeta hezimete uğrayan bebek katili PKK/YPG/KCK terör örgütü her zaman yaptığı gibi sivil ve masum insanların kanına girmeye devam etmektedir. Yalanla, iftirayla bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

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