Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Iğdır Merkez Kadı Tepe mevkiinde Yıldırım 3 Iğdır Operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Iğdır-Merkez-Kadı Tepe mevki’inde 19-22 Eylül 2020 tarihleri arasında icra edilen Yıldırım-3 Iğdır Operasyonunda: 1 BTÖ mensubu ölü, 2 BTÖ mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen BTÖ mensubu ile yapılan mülakat sonrasında YILDIRIM-3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonunda BTÖ mensubunun Karakoyunlu İlçesi kırsalında gösterdiği kayalık alanda yapılan arama sonucunda BTÖ mensuplarına ait 4 adet sırt çantası bulunmuştur. Çantalar içerisinde yapılan incelemede; 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Lav Silahı, çok sayıda Şarjör ve Mühimmat, 2 adet El Bombası, 3 adet El Telsizi, uzaktan komuta sistemli patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve sistem malzemeleri, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarına karşı etkili mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

