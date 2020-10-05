Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Iğdır Merkez Kadı Tepe mevkiinde Yıldırım 3 Iğdır Operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Iğdır-Merkez-Kadı Tepe mevkiinde 19-22 Eylül 2020 tarihleri arasında icra edilen Yıldırım-3 Iğdır Operasyonunda: 1 BTÖ mensubu ölü, 2 BTÖ mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen BTÖ mensupları ile yapılan mülakat sonrasında 30 Eylül 2020 tarihinde icra edilen YILDIRIM-3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonunda BTÖ mensuplarının Merkez İlçe Kadı Tepe kırsalında gösterdiği on 10 ayrı noktada kayalık alana gizlenmiş ve toprağın altına gömülmüş vaziyette BTÖ mensuplarına ait; 14 adet elektrikli fünye, 1 adet anti-tank roketatar harp başlığı, 4 adet uzaktan komutalı radyo frekans EYP anahtar sistemi, çok sayıda dolu ve boş tüp, örgütsel doküman, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar ile Ağrı Dağının kuzeyi teröristlerden temizlenmiş olup, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik terör örgütü mensuplarına karşı etkili mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

