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Terör örgütüne ait silah ve mühimmat imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Pençe-2 Harekatı'nda teröristlere ait bin 500 kilo amonyum nitratın da arasında bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi

Pençe-2 Harekatı kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve bin 500 kilo amonyum nitratın imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı kapsamında, komandoların, bir yer altı sığınağında, BKC makineli tüfek, AK 47 piyade tüfeği, büyük telsiz, el bombası, bin 142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 dolu AK 47 şarjörü, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesini ele geçirdiği kaydedildi.

Operasyonda ayrıca başka bir bölgede, yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış 30 çuval içinde bin 500 kilo amonyum nitratın bulunduğu aktarıldı.

Ele geçirilen mühimmatın ve amonyum nitrat çuvallarının imha edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı pençe 2 harekatı

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