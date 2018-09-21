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Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

Ağrı Doğubeyazıt'ta hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi .

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı PKK Terör örgütü

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