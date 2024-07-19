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  4. Terör örgütüne büyük darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz

Terör örgütüne büyük darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz

19.07.2024 15:36
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Terör örgütüne büyük darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz

Bakanlık, terörle mücadeledeki son gelişmeyi "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" mesajıyla duyurdu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Sosyal medyadan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist
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