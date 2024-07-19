Terör örgütüne büyük darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz

Bakanlık, terörle mücadeledeki son gelişmeyi "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" mesajıyla duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10… pic.twitter.com/5jXyrK7bSc