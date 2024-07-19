Terör örgütüne büyük darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz

Bakanlık, terörle mücadeledeki son gelişmeyi "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" mesajıyla duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10… pic.twitter.com/5jXyrK7bSc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır