HABER

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan soruşturma kapsamında Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen derneğin başkanı eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2015 ve 01 Haziran 2016 tarihleri arası yapılan soruşturma kapsamında Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin FETÖ örgütüne finans kaynağı sağladığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "FETÖ-PDY üyesi/yöneticisi olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Teröre Finans Sağlamak" suçlarından tahkikat yapıldı. 14 Mayıs 2019 tarihinde bahse konu dosyanın gerçekleştirilen karar duruşmasında derneğin başkanlığını yapmış olan şüpheli Cemal Lostar'a 14 yıl 7 ay ceza verilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararının çıktığı günden itibaren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bugün 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Cemal Lostar, Yalova ilinde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın bugün Adli merciye sevk edileceği öğrenilirken, yapılan fiziki takipler sırasında şüpheli şahsın saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen biri Yalova ilinde aktif polis memuru olan 2 şüpheliye de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma açıldı.

(İHA)

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Cennetin 8 kapısının tasvir edildiği camiCennetin 8 kapısının tasvir edildiği cami
El feneriyle başladı, makam odasını müzeye çevirdiEl feneriyle başladı, makam odasını müzeye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Cemal Lostar

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Bir de gençlik halini görün! Zaman Defne Samyeli'yi sadece güzelleştirdi

Bir de gençlik halini görün! Zaman Defne Samyeli'yi sadece güzelleştirdi

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.