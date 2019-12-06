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Terör örgütüne finansal kaynak operasyonunda gözaltı sayısı 33’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde “PKK/KCK Terör Örgütünün Finansmanın Önlenmesine Yönelik” yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında; “Terör örgütüne finans sağlamak amacıyla para trafiğini organize ettikleri” tespitiyle yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında Alanya ilçesinde yaşayan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünden gelen paraları iş yeri açarak değerlendirip elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderdikleri yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde “PKK/KCK Terör Örgütünün Finansmanın Önlenmesine Yönelik” yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında; “Terör örgütüne finans sağlamak amacıyla para trafiğini organize ettikleri” tespitiyle yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında Alanya ilçesinde yaşayan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünden gelen paraları iş yeri açarak değerlendirip elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderdikleri yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adreste bu sabah arama yapıldı. Aramalar sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalar neticesinde ayrıca terör örgütüne ait çok sayıda doküman, terör örgütü propagandası içeren çok sayıda yasaklı yayın, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda banka dekontu ve para, banka cüzdanları ve senetler, değişik çap ve ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili çok yönlü araştırma ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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