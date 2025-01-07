Terör örgütüne finansman da sağlıyorlardı! Bir haftada 65 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

GÜRZ-36 operasyonlarıyla yurt içindeki terör örgütü mensupları darbe aldı. Bakan Yerlikaya “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaptı. Yakalanan terör örgütü mensuplarının faaliyetleri de birer birer deşifre oldu.

Bakan Yerlikaya, 17 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftadır “GÜRZ-36 operasyonlarının devam ettiğini, operasyonlarda 65 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı “Terörsüz Türkiye” hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" mesajını verdiği paylaşımında şunları bildirdi:

"Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve

Terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır