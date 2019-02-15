İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı. Yıl içerisinde teröre katılım da 300 civarında. Buna karşılık Türkiye'de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Gümüşhane'ye gelen Erdil, Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.

Erdil, bakanlığa bağlı birimlerle Gümüşhane Valiliği'nde gerçekleştirlen toplantının ardından "Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında İZDES projesi hakkında bilgi vererek, bakanlık çalışmalarını yerinde görmek için kente geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz 4-5 aylık sürede bakan yardımcılarıyla 27 ayrı ili ziyaret ettikleri bilgisini paylaşan Erdil, ziyarette kentteki sivil toplum kuruluşları ile de bir araya gelerek hizmet alan birimlerle bakanlık hizmetlerini karşılıklı değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti.