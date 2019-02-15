HABER

"Terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı. Yıl içerisinde teröre katılım da 300 civarında. Buna karşılık Türkiye'de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek, kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı. Yıl içerisinde teröre katılım da 300 civarında. Buna karşılık Türkiye'de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Gümüşhane'ye gelen Erdil, Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.

Erdil, bakanlığa bağlı birimlerle Gümüşhane Valiliği'nde gerçekleştirlen toplantının ardından "Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında İZDES projesi hakkında bilgi vererek, bakanlık çalışmalarını yerinde görmek için kente geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz 4-5 aylık sürede bakan yardımcılarıyla 27 ayrı ili ziyaret ettikleri bilgisini paylaşan Erdil, ziyarette kentteki sivil toplum kuruluşları ile de bir araya gelerek hizmet alan birimlerle bakanlık hizmetlerini karşılıklı değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti.

Türkiye'de terörle mücadele konusunda geçen yıl çok önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Erdil, bu çalışmalarla PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Türkiye'de eylem yapma kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

- "Geçen bir ayda istihbarat ve denetimler sonucu 12 eylem önlendi"

Erdil, geçen yıl bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Jandarma, Emniyet ve kolluk kuvvetlerimizin terörle mücadele eden birimleri doğu ve güneydoğu ile ilgili yerlerdeki operasyonlarla bin 746 teröristi etkisiz hale getirdi ve 361 terör eylemi önlendi. Sadece geçen bir ayda istihbarat ve denetimler sonucu 12 eylem önlendi. Terör örgütüne katılım geçen bir yıl içerisinde çok yüksek oranda azaltıldı. Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı. Yıl içerisinde teröre katılım da 300 civarında. Buna karşılık Türkiye'de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu. Artık Türkiye'de özelikle PKK terörünün oluşturduğu tehdit ve risk büyük ölçüde etkisiz hale getirildi."

- "Son 3 ay içerisinde ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu"

Erdil, Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesinin de trafik kazaları ve kazalar sonucu oluşan zarar ziyan olduğuna değinerek, kazaların azaltılması için önemli iyileştirme ve tedbirler geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda son 3 aylık sürede trafik kazalarında yüzde 34 civarında iyileşme ve azalma olduğu bilgisini veren Erdil, "Son 3 ay içerisinde ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu. Ancak buna rağmen 2018 yılı içerisinde trafikten kaybettiğimiz vatandaş sayımız 7 bin 400 küsur. 2017'deki rakam 9 bin civarındaydı. Bunu ifade etmek bile bize ürkütücü geliyor. Terörde kaybettiğimiz insandan çok daha fazla trafikte insan kaybediyoruz. 2018'de 303 bin kişi trafik kazlarında yaralandı. 46.5 milyar lira maddi kaybımız var. Trafik Türkiye'nin önemli bir sorunu. O istikamette de biz önlemler alıp, tedbirleri artırıp çalışmaları büyük bir titizlikle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Metin Şentürk konserinde evlilik teklifiMetin Şentürk konserinde evlilik teklifi
Çağrı Merkezleri Derneği’nin yeni dönem başkanı belli olduÇağrı Merkezleri Derneği’nin yeni dönem başkanı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil İZDES

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.