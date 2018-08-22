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Terör örgütüne malzeme götürenler İHA'yla tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yaşam malzemesi götürdükleri İHA ile tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yaşam malzemesi götürdüğü İHA ile tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Besteer-Dereler Kaval Dağı bölgesinde iş birlikçi şahısların PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi teslim edeceğine dair alınan bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli bölgede yapılan çalışmada, M.G, İ.G, O.G. ve R.G'nin PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi götürdükleri belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan operasyonla 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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PKK şırnak

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