Terör örgütüne üyelik ve finansal destek operasyonu: 29 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında Alanya ilçesinde yaşayan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünden gelen paraları iş yeri açarak değerlendirip elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderdikleri yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adreste bu sabah arama yapıldı. Aramalar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalar neticesinde ayrıca 15 adet bilgisayar, 32 adet cep telefonu ile bu telefonlara takılı simkartları ve hafıza kartları, 6 adet tablet, 6 adet harddisk, 7 adet flaş bellek, 9 adet CD, 9 adet doküman, 1 adet not defteri, 94 adet kitap, 3 adet banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çap ve ebatta fişek, 4 adet banka cüzdanı, 4 bin 8 TL para, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatlarda kasa ele geçirildi.



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