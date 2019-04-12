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Terör örgütüne uyuşturucu darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kilis'te, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çuvallar içerisinde, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/PKK üyelerinin, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Çerçili köyü kırsalında hudut birlikleri ile düzenlenen operasyonda, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede, 5 çuval içerisinde 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis PKK/PYD uyuşturucu hap

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