Terör örgütüne yeni darbe: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiler

Sınır ötesinde terörle mücadele devam ediyor. Bakanlık son operasyondan ayrıntıları duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır