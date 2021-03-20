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Terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 gözaltı

20.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya illerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya illerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda KCK yapılanmasının içerisinde bulunan sözde en üst karar alma mercii olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen toplamda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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