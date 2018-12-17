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Terör örgütünün 5 odalı sığınağı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 12:00 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 5 odalı sığınak bulundu.

Terör örgütünün 5 odalı sığınağı bulundu

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 5 odalı sığınak bulundu. Sığınakta 2 el bombası ile bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında bulunan 5 odalı sığınak ile ilgili olarak Bingöl Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet el bombası, 9 büyük, 4 adet küçük tüp, yaklaşık 500 kilogram gıda malzemesi, 1 adet tv, 1 adet uydu alıcısı, 100 adet pil, 1 adet akü, 2 adet ocak, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi, ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

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