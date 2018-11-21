HABER

Terör örgütünün, banyolu, tuvaletli 6 odalı sığınağı 

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında komando birlikleri ve güvenlik korucularının düzenledikleri ortak operasyonda, terör örgütüne ait, 3 sığınak tespit edildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında komando birlikleri ve güvenlik korucularının düzenledikleri ortak operasyonda, terör örgütüne ait, 3 sığınak tespit edildi. Sığınakların tamamında banyo ve tuvalet bulunurken, biri 6 odalı ve 200 metrekare, diğeri 3 oda ve mutfak olmak üzere 132 metrekare, üçünsü ise 3 odalı ve 60 metrekare olduğu belirlendi.

Kulp ilçesi kırsalında dün saat 06.30'da başlayan ve aynı gün saat 18.00'da sona eren operasyonun sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu bilgiler verildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisinde, 20 Kasım 2018 Salı günü saat 06.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-11 özel birlik operasyonu, aynı gün saat 18.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet birbiri ile bağlantılı 6 oda, 1 banyo ve 1 tuvaleti bulunan 200 m2 büyüklüğünde sığınak, 1 adet 3 oda ve 1 mutfağı bulunan 132 m2 büyüklüğünde sığınak ile 1 adet 3 odası bulunan 60 m2 büyüklüğünde sığınak olmak üzere toplam 3 sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, sığınaklarda ele geçirilenler ise şöyle sıralandı:

"48 adet 4'lü blok halinde duracell büyük pil, 250 adet kalem pil, 11 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 300 kg sıvı yağ, 750 kg bulgur, 750 kg un, 500 kg pirinç, 750 kg makarna, 250 kg salça, 200 kg kırmızı mercimek, 400 kg toz şeker, 75 kg peynir, 50 kg bal, 50 kg tuz, 100 adet hazır çorba, 35 adet paketli kuru maya, 50 adet muhtelif konsevre, 10 adet kavonoz baharat, 10 adet uyku tulumu, 50 adet battaniye, 30 adet kar elbisesi, 30 adet eldiven, 10 adet panço, 5 adet mont, 30 çift mekap ayakkabı, 4 adet jelikan bidon, 300 metre halat, 1 adet büyük boy testere, 1 adet büyük boy el feneri, 1 adet küçükboy el feneri, 1 adet akü takviye kablosu, 100 m elektrik kablosu, 1 adet 3x4 metre ebatlarında hasır, 50 metre su hortumu, 2 adet 2x2 metre ebatlarında branda, 1 adet 2 metre uzunluğunda tahta merdiven, 500 adet çivi 300 metre inşaat teli, 5 adet kazma, 5 adet kürek, 5 adet testere, 50 adet boş çuval, 4 adet soba borusu, 1 adet elektrikli ocak, 1 adet tüplü ekmek sacı, 3 adet düdüklü tencere, 50 adet su bardağı, 100 adet tabak, 5 adet tencere, 5 adet tepsi, 10 adet çaydanlık, 25 adet kadın pedi, 5 adet termos, 2 adet oklava, 1 adet merdane, 15 adet kaşık, 5 adet kepçe, 3 adet kevgir, 5 adet kilim, 10 adet diş macunu, 6 adet diş fırçası, 15 adet şampuan, 3 adet leğen, 30 kg kalıp sabun, 30 adet kalem, 5 litre silah bakım yağı, 16 adet serum seti, 20 adet not defteri, çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Cinayet şüphelisi 2,5 yıl sonra yakalandıCinayet şüphelisi 2,5 yıl sonra yakalandı
Evden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kameradaEvden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Evden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Emine Şahin'e bir şok daha!

Emine Şahin'e bir şok daha!

'Hiçbir anne oğluna, babasının ölüsünü hediye vermek istemez'

'Hiçbir anne oğluna, babasının ölüsünü hediye vermek istemez'

Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.