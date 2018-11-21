Terör örgütünün, banyolu, tuvaletli 6 odalı sığınağı 

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında komando birlikleri ve güvenlik korucularının düzenledikleri ortak operasyonda, terör örgütüne ait, 3 sığınak tespit edildi. Sığınakların tamamında banyo ve tuvalet bulunurken, biri 6 odalı ve 200 metrekare, diğeri 3 oda ve mutfak olmak üzere 132 metrekare, üçünsü ise 3 odalı ve 60 metrekare olduğu belirlendi.

Kulp ilçesi kırsalında dün saat 06.30'da başlayan ve aynı gün saat 18.00'da sona eren operasyonun sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu bilgiler verildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisinde, 20 Kasım 2018 Salı günü saat 06.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-11 özel birlik operasyonu, aynı gün saat 18.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet birbiri ile bağlantılı 6 oda, 1 banyo ve 1 tuvaleti bulunan 200 m2 büyüklüğünde sığınak, 1 adet 3 oda ve 1 mutfağı bulunan 132 m2 büyüklüğünde sığınak ile 1 adet 3 odası bulunan 60 m2 büyüklüğünde sığınak olmak üzere toplam 3 sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir."