Terör örgütünün çok bilinen yüzü

Güvenlik güçlerine teslim olan ve terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanmasından sorumlu Halil kod adlı terörist ifadesinde, örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü, elebaşlarının sözde korumaları arasında da ölüme varan kavgaların, çatışmaların yaşandığını söyledi.

Terörist, örgüt mensubu bir kadınla sevgili olduktan sonra onun fikirlerinden etkilendiğini ve bu sebeple örgüte katıldığını, sonradan örgüt içerisinde bu tür ilişkilerin yasak olduğunu öğrendiğini ancak örgüte eleman temin etmek maksadıyla böyle bir yol izlendiğini söyledi. Üst düzey sorumlularının her türlü yoz ilişkilerine göz yumulduğunu söyleyen terörist, özellikle çocuk sayılabilecek yaştaki gençlerle ilişkiye girdiklerini, kabul etmeyenlere tecavüz edildiğini, kaçmaya çalışan çocukların boğularak infaz edildiğini, buna rağmen ölümü göze alarak kaçtıklarını ve kaçanların sayısının gün be gün arttığını belirtti.

Örgüt elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Teslim olan terörist ayrıca; örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü, elebaşlarının sözde korumaları arasında da ölüme varan kavgaların, çatışmaların yaşandığını ifade etti.

