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Terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybeden 4 kız mezarları başında anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

Siirt’te 20 Eylül 2011’de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda öldürülen 4 kız, mezarları başında anıldı.Siirt Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi’nde, PKK’nın saldırısı sonucu öldürülen kızlar için mevlit okutuldu.

Siirt’te 20 Eylül 2011’de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda öldürülen 4 kız, mezarları başında anıldı.
Siirt Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi’nde, PKK’nın saldırısı sonucu öldürülen kızlar için mevlit okutuldu. Cuma namazı sonrası bir grup vatandaş, kızların mezarının bulunduğu Şeyh Musa Mezarlığı’na gitti. Mezarlık ziyaretine Vali Ali Fuat Atik, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve kızların yakınları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur’an-ı Kerim okunurken kızlar için dua edildi. Daha sonra Vali Atik, kızların mezarına karanfil bıraktı.
Terör örgütü PKK mensuplarının 20 Eylül 2011’de Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında bir otomobile düzenlediği silahlı ve el bombalı saldırıda, Nergiz ve Zeynep Evin kardeşler ile Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin hayatını kaybetmiş, Nuran Evin ve Gülcan Olgaç yaralanmıştı.

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