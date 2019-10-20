HABER

Terör örgütünün ikinci ‘kimyasal’ oyunu devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

 BARIŞ Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan ve ABD’nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG’nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan ve ABD’nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG’nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Örgütün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi. Türk istihbarat birimleri, Irak’tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun, Semelka bölgesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine geçtiğini saptadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, beraberinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü PKK/YPG’nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı. Meskun mahal operasyonları devam ederken, Türkiye’nin bölgede kimyasal silah kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.
Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.
KİMYASAL SİLAHLAR IRAK’TAN 6 KAMYONLA GELDİ
Tel Abyad ve Resulayn’dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak’tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı’ndan Suriye’yi geçiş yaptı. Suriye’de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD’li askeri yetkilileri uyardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı’dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.

SINIRDA YOĞUN ÖNLEM

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG’nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor. Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn’da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Manastırda Mehmetçik için dua edildiManastırda Mehmetçik için dua edildi
Azınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için duaAzınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için dua
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Van'da deprem

Van'da deprem

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.