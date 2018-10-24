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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNFAZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN AYHAN KÖKBALIK CİNAYETİ: 5 KİŞİ DAHA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

  Terör örgütü PKK’nın infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayetiyle ilgili  5 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
Terör örgütü PKK’nın infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Temmuz 2016’da öldürülen 39 yaşındaki Ayhan Kökbalık’ın terör örgütü PKK tarafından infaz edildiğini belirleyerek çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 2 yıl önce Kökbalık’ın infazıyla ilgili yapılan toplantıya ve infazına 19 kişinin katıldığını belirledi. Şüphelilere yönelik yapılan detaylı çalışmada 10 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. Cinayetle ilgisi tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 Ekim Cumartesi günü TEM Özel Tim ekipleri yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TEM Özel Tim ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin adreslere girmesi ve polis ekiplerinin adreslerde arama yapması görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-(Polis Kamerası)
-Özel Harekat ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin adreslere girmesi
-Ardeslerde yapılan aramalar
-Genel ve detaylar

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