İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütüne katılımların son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Terör örgütünün ipini söküyoruz hiç endişe etmeyin, çözüyoruz. Türkiye'yi bu musibetlerden kurtaracağız." dedi. Soylu, Bodrum İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Doğu'da, Güneydoğu'da milletin desteği sayesinde başı dik gezdiğini belirtti. Farklı meselelerle millete maliyet ödetilmeye çalışıldığını, insanların oyalandığını, insanları üretimden, birliğinden, kardeşliğinden alıkoymak için bazı kesimlerin ellerinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Soylu, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur olduğunu, Mardin'e geçen yıl 3 milyon turist geldiğini anlattı. Türkiye'nin son 17 yılda, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi: "Ne yapacaklardı çocukları? Alacaklardı dağa götüreceklerdi. Ellerine kalaşnikof vereceklerdi. Eruh'ta kimisi mandolin çalıyor, kimisi saz, kimisi gitar çalıyor, kimisi şarkı söylüyor, kimisi el işi yapıyor, kimisi resim yapıyor, kimisi Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bilmenizi istiyorum, kim ne söylerse söylesin, hangi anlayışla söylerse söylesin, bu ülkenin evladı olarak söylüyorum; 13-14 yaşındaki çocukları dağa getirip o Murat Karayılan hayvanıyla Cemil Bayık hayvanına, onların masasına meze yapıp taciz ettiren, tecavüz ettirenlere, buradan Bodrum'dan söylüyorum, burunlarından fitil fitil getirmezsem Allah hesabını sorsun."

İki yılda 3 bin 300 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Soylu, "3 bin 99 barınak ve sığınağı tarumar ettik. Geçen yıl terör örgütünün psikolojisini altüst ettik. Geçen yıl 30 yılın en düşük rakamıyla terör örgütüne katılım oldu, 136 kişi. Teslim olan 450 kişi. Terör örgütünün ipini söküyoruz hiç endişe etmeyin, çözüyoruz. Türkiye'yi bu musibetlerden kurtaracağız. Sadece PKK değil, DHKP-C diye bir terör örgütü vardı. Her ilde her ilçede DHKP-C terör örgütünün yöneticileri vardı. DHKP-C'nin Türkiye'de bulunan yöneticilerinin tamamı ya ölüdür ya da tutukludur." diye konuştu. Soylu, terör odaklarının Türkiyeyi birbirine katıp, kaos çıkartıp, çocukların iş imkanlarını ortadan kaldırıp, Türkiye'nin cazibe merkezi olmaktan uzaklaştırılmasını amaçladığını, bunu ortadan kaldırabilmek için hangi adım atılıyorsa, onu engelleyebilecek bir adımı ortaya koyduklarını kaydetti. Uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarı elde edildiğini, teröre hizmet eden belediye başkanlarını görevden aldıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"PKK'nın şah damarını kestik. Şimdi çıkacaklar İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar Apo'nun İmralı'dan serbest kalabilmesi için yürüyüş yapacaklarmış 15 vilayette. 'Sizi yürüten adam değil' dedim. Yürüyebildiler mi? Ben o vekillere diyorum ki 'O terörist cenazelerine sakın gitmeyin.' Terörist cenazelerine sizi yaklaştırmayız. Geçen gün cezaevinde ölen bir teröristin cenazesine Diyarbakır'da gitmeye kalktılar. Dedim ki 'Havalimanına sokmayacaksınız, mezarlığın uzağına da sokmayacaksınız.' Bu kadar açık ve net. Ülkemizi yıllardır bu musibetle karşı karşıya bırakmak isteyenlere fırsat vermediğimiz güçlü bir dönemi yaşıyoruz." Türkiye'nin bir tezgahın içine sokulmak istendiğini vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'de ekonomi gürül gürül adım atacak. 4,5 yılda terörün tamamen kökünü kazıyacağız, etrafımızdaki coğrafyaya barış huzur getireceğiz. Bu milletin sayesinde boynum hiç eğilmedi. Bu milletin ortaya koyduğu iradeyle eğilmedi. Şimdi yapmak istedikleri şudur; önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye'ye fitne tohumu ekmek. 299 PKK'lı ve HDP'liyi bunlar, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden, 220 CHP'den, 27'sini İYİ Parti'den, yaklaşık 74 tanesini de Saadet Partisi listelerinden. Bunların kimisi, PKK'ya patlayıcı taşımış, kimisi haraç toplamış, kimisi PKK adına uyuşturucu yetiştiriciliği yapmış, kimisi PKK'nın adamlığını yapmış, haber götürmüş, haber getirmiş, kimisi Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için açlık grevi yapmış. O yüzünde meymenet olmayan bir adam var HDP'nin Eşbaşkanı Sezai Temelli. O da diyor ki 'İçişleri Bakanı eksik söylüyor, 300'ün üzerinde verdik. Allah razı olsun hepsini de kabul ettiler' diyor. Yaptıkları Kandil'in vermiş olduğu listeleri CHP'ye, Saadet Partisine, ben kaç gündür söylüyorum, birisi demedi ki 'Şu isimleri bana göndersenize' Sadece söyledikleri şu, madem bu adamlar böyle neden bunlara İçişleri Bakanı işlem yapmıyor. Sen seç de bakalım ben ne yapıyorum, göreceksiniz."