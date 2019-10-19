Terör örgütünün 'kimyasal silah' yalanı ortaya çıktı

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)- TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, bir çocuğun görüntüsü üzerinden yürüttüğü, Barış Pınarı Harekatında kimyasal silah kullanıldığı iddiasının, yalan olduğu uzmanlarca ortaya çıkarıldı. Söz konusu görüntüde yer alan çocuğun üzerindeki kazak ve tişörtün alev aldığı ve vücudunun bazı yerlerinde ikinci derece yanık oluştuğu saptandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle dış basında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı yalanını içeren haberler yapılıyor. TSK'nın elinde kimyasal silah bulunmadığına ilişkin hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem de Bakanlığın resmi hesaplarından yapılan açıklamalara rağmen, son dönemde bir çocuğun görüntüsü üzerinden kara propagandaya devam edildi.

KAZAK VE TİŞÖRTÜ ALEV ALMIŞ

Terör örgütü ve dış basında bazı medya kuruluşlarınca paylaşılan söz konusu video ve fotoğraflar, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma (KBRN) uzmanlarınca incelendi. Yapılan incelemelerde kimyasal saldırının izine rastlanmadı. Uzmanlar, çocuğun üzerindeki petrol-naylon ağırlıklı kazak ve tişörtün alev aldığını, çocuğun sadece tişörtün değdiği yerlerinde ikinci derece yanık oluştuğunu belirledi, yüzünde, gözlerinde, saçlarında ise yanık izi olmadığını saptadı. Aynı şekilde belden aşağısında da bir yara bulunmadığı belirlendi.