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  4. Terör örgütünün paçavrasını açan şahıs gözaltına alındı

Terör örgütünün paçavrasını açan şahıs gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 19:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği, Resulayn’da düzenlenen bir gösteride DEAŞ terör örgütünü simgeleyen paçavranın açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Şanlıurfa Valiliği, bugün Suriye’nin Resulayn kentinde düzenlenen bir gösteride DEAŞ terör örgütünü simgeleyen paçavranın açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği, Resulayn’da düzenlenen bir gösteride DEAŞ terör örgütünü simgeleyen paçavranın açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği, bugün Suriye’nin Resulayn kentinde düzenlenen bir gösteride DEAŞ terör örgütünü simgeleyen paçavranın açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada paçavrayı açan şahsın gözaltına alındığı belirtilerek, “25.10.2020 tarihinde, saat 11.30 sıralarında Resulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydanı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında terör örgütü DAEŞ’e ait bez parçasının açılması olayıyla ilgili olarak, Resulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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