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  4. Terör örgütünün saldırısında Irak askerleri ölmüştü! Türkiye'den açıklama geldi: "Gerçek yüzünü ortaya koydu"

Terör örgütünün saldırısında Irak askerleri ölmüştü! Türkiye'den açıklama geldi: "Gerçek yüzünü ortaya koydu"

25.01.2025 20:41
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Terör örgütü PKKK dün Irak'ta saldırı gerçekleştirmiş, 2 Irak sınır muhafızını öldürmüştü. Türkiye'den gelişmeyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada terör örgütüne karşı ortak mücadele mesajı verildi.

Terör örgütünün saldırısında Irak askerleri ölmüştü! Türkiye'den açıklama geldi: "Gerçek yüzünü ortaya koydu"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"SON SALDIRI, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA KOYDU"

Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Duhok’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.

Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ORTAK MÜCADELE MESAJI

Sözcü Keçeli, teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk Irak
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