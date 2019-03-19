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"Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta illet ve zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta illet ve zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler." dedi.

Kurum, Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.

Başkente yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Kurum, Mamak, İmrahor Vadisi, Mogan Gölü ve Ankara'nın kuzeyinde yapılan millet bahçeleri hakkında bilgi verdi.

Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "Başvurularımız 19 Nisan'a kadar sürüyor. Şu ana kadar 250 bin vatandaşımız da bu konutlara başvurdular. Çok daha fazla başvuru olacağını da öngörüyoruz. Bundan sonraki süreçte o talebe göre de projelerimizi ve illerimizi belirleyeceğiz." diye konuştu.

Murat Kurum, Örnek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümüne ilişkin ibe "Siz nasıl istiyorsanız, sizin rızanız çerçevesinde bu dönüşüm yapılacak. İlk önce planlarımızı onaylamış olacağız, akabinde ada bazında herkes kendisi anlaşıp müteahhite verebilir. Yok efendim toplu bir şekilde dediniz ki 'Gelin bize yardımcı olun' buna ilişkin de hem belediyeyle, hem TOKİ kanalıyla hem de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kurum, Cumhur İttifakı'na da değinerek, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta illet ve zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Onlar ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsınlar, bölücü terör örgütünün desteklediği partinin tüm üst düzey yöneticileriyle ittifak içerisinde olduklarını açıkladılar. O bölücü terör örgütü uzantıları 'Tüm CHP'li belediye başkanları HDP'nin oylarıyla seçildiklerini bilecek' diyerek meydan okuyorlar. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ile Örnek Mahallesi sakinleri katıldı.

- Seçim bürosu açılışı

Bakan Kurum, programın ardından Kale Mahallesi'ndeki AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını da gerçekleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Balcı'ya destek isteyen Kurum, vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Açılışa, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ile AK Parti Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut da katıldı.

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