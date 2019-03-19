Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta illet ve zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler." dedi.

Kurum, Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.

Başkente yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Kurum, Mamak, İmrahor Vadisi, Mogan Gölü ve Ankara'nın kuzeyinde yapılan millet bahçeleri hakkında bilgi verdi.

Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "Başvurularımız 19 Nisan'a kadar sürüyor. Şu ana kadar 250 bin vatandaşımız da bu konutlara başvurdular. Çok daha fazla başvuru olacağını da öngörüyoruz. Bundan sonraki süreçte o talebe göre de projelerimizi ve illerimizi belirleyeceğiz." diye konuştu.

Murat Kurum, Örnek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümüne ilişkin ibe "Siz nasıl istiyorsanız, sizin rızanız çerçevesinde bu dönüşüm yapılacak. İlk önce planlarımızı onaylamış olacağız, akabinde ada bazında herkes kendisi anlaşıp müteahhite verebilir. Yok efendim toplu bir şekilde dediniz ki 'Gelin bize yardımcı olun' buna ilişkin de hem belediyeyle, hem TOKİ kanalıyla hem de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.