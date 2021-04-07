HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir’de yakalandı

Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir’de yakalandı

07.04.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü YPG’nin Afrin şehri sözde asayiş yapılanmasında bulunan bir kişi ile beraber PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM (Terörle Mücadele) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Bölge Başkanlığının desteği ile PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 4 şüphelinin ilde bulundukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

1/

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü YPG’nin Afrin şehri sözde asayiş yapılanmasında bulunan bir kişi ile beraber PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM (Terörle Mücadele) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Bölge Başkanlığının desteği ile PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 4 şüphelinin ilde bulundukları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği farklı adreslere gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A., YPG Afrin sözde asayiş yapılanmasında bulunan H.B. ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan Y.T. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Koronavirüsü 'bitirebilecek' olan sprey aşıyla ilgili sevindiren haberKoronavirüsü 'bitirebilecek' olan sprey aşıyla ilgili sevindiren haber
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.