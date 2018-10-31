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Terör örgütünün taciz ateşine anında karşılık

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 18:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığı'na, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşine, BM Sözleşmesi’nin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda karşılık verildiğini bildirdi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığı'na, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşine, BM Sözleşmesi’nin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda karşılık verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Türkçe ve İngilizce olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018’de taciz ateşi açılmıştır. BM Sözleşmesi’nin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askerî aracımızda hasar meydana gelmiştir."

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