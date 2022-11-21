Terör örgütünün talimatıyla o ilde saldırı düzenleyecekti! Güvenlik güçleri kıskıvrak yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn El-Arap kentinden, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler, sınırı geçen terörist ile yardım ettiği belirlenen 3 kişiyi operasyonla yakaladı. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan terörist, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Şanlıurfa’da silahlı ve bombalı eylem talimatı aldığını ve bu nedenle sınırı geçtiğini itiraf etti.

Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Suriye’nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden ülkemize giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 şahıs, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa ilinde bombalı eylem yapmak için gönderildiğini beyan etmiş, şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen Şanlıurfa ve Bursa ilinde Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri akabinde adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır" denildi.



