"Terör örgütünün uzantısıyla iş birliğini CHP'li kardeşlerim kabul etmez"

CHP'nin bu ülkede bir çivi çaktığı, bir sorun çözdüğü, taş üstüne taş koyduğunun görülmediğini anlatan Ünal, "Peki CHP sorun çözmez, icraatı yoktur, vatandaşın sorununu çözmek anlamında bir iş yapmaz. Peki ne yapar? Konuşur. Peki biz ne diyoruz? Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Bu millet insanı lafıyla değil icraatıyla değerlendirir." diye konuştu.

Partinin bütün organlarıyla vatandaşların sorunlarına çözüm ürettiğini dile getiren Ünal, bunun da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Ünal, Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'in çok yüksek bir sorun çözme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu topraklarda 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin, bizim bağımsızlığımıza kasteden bir terör örgütünün uzantısıyla iş birliği yapmasını CHP'li kardeşlerim kabul etmez." dedi.

"Tanzim satışların önünde kuyruk oluyor" diye eleştirilerin olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Bunu niye söylüyorlar? Çünkü o görüntüler onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Geçmişteki tüp, yağ, pirinç bunları hepimiz de hatırlıyoruz. Her şey karaborsaydı, bulamazdık, kuyruklara girerdik. Çarşı gezimizde bir esnafımız o günlere ilişkin 'Benzin bulamazdık' dedi. Yani benzin bulunmazdı, tüp bulunmazdı. O günkü kuyruklar yokluktandı. Bugün devletimiz bir ucuzluk imkanı sunmuş. Bu imkandan vatandaşımız faydalanıyor. İstismarcılardan korunuyor. Çarşıda bir firma indirime gitse önünde kuyruk olur mu olmaz mı? Olur. O yüzden CHP kendi iç krizleriyle uğraşsın. Kendi iç sorunlarıyla uğraşsın."

- "Önceliğimiz istiklalimiz ve istikbalimizdir"

CHP'nin HDP ile iş birliği içerisinde "AK Parti ve MHP'yi nasıl kaybettirebiliriz" diye çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Ünal, "PKK'nın uzantısı olan HDP, Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti'den kurtulmak istiyor. Bunu anlıyoruz da peki siz Türkiye'nin düşmanı bir yapıyla nasıl ittifak kuruyorsunuz." şeklinde konuştu.