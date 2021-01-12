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Terör örgütünün yaşam malzemeleri ele geçirildi

12.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Terör örgütünün yaşam malzemeleri ele geçirildi

Malatya’da, terör örgütü mensuplarının 6-7 yıl önce kullandıkları, kayaların arasına gizlenmiş şekilde çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malatya’nın Pütürge İlçesi Yandere Mahallesi Haydaran Yaylası bölgesinde yapılan arama faaliyetinde, bölücü terör örgütleri mensuplarınca 2014/2015 yıllarında kullanıldığı değerlendirilen, kayaların arasına gizlenmiş şekilde çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malatya’da, terör örgütü mensuplarının 6-7 yıl önce kullandıkları, kayaların arasına gizlenmiş şekilde çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malatya’nın Pütürge İlçesi Yandere Mahallesi Haydaran Yaylası bölgesinde yapılan arama faaliyetinde, bölücü terör örgütleri mensuplarınca 2014/2015 yıllarında kullanıldığı değerlendirilen, kayaların arasına gizlenmiş şekilde çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında, 2 adet uyku tulumu, 1 adet eşofman altı, 8 adet kullanılmış kışlık çorap, 3 adet yatmak için kullanılan malzemeler, 27 adet kas gevşetici ilaç, 2 adet pet şişe içerisinde silah temizlemede kullanılan yağ, 200 metrelik ip makarası, 1 adet soba, 7 adet soba borusu, 199 adet muhtelif mutfak araç gereçleri, 57 adet boş konserve kutuları, 13 adet su kabı ve 3 adet içi dolu sıvı bulaşık deterjanı yer aldı.

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