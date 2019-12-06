HABER

Terör örgütünün yeni planı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu Tel Tamar kasabasından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açarak, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcadığı belirtildi.

ANKARA, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu Tel Tamar kasabasından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açarak, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcadığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden arındıran TSK'ya yönelik yeni bir algı operasyonuna hazırlanıyor. Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu Tel Tamar kasabasından TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcıyor. Terör örgütü böylece, 'Türkiye ve sahadaki ortaklarının Hristiyanları hedef aldığı' algısını oluşturmayı amaçlıyor.
ÖNCE DEAŞ, SONRA PKK/YPG'NİN BASKINI NEDENİYLE KAÇTILAR
Dünya Aramiler Konseyi yetkilileri de bölgenin Hristiyanlar için önemine dikkat çekiyor. Turabdin bölgesinin merkezi konumundaki Midyat gibi Tel Tamar'daki Khabur bölgesinin Hristiyan toplulukları için aynı konumda olduğunu ifade eden yetkililer, Tel Tamar'daki Hristiyan nüfusunun büyük bölümünün önce DEAŞ, daha sonra ise terör örgütü PKK/YPG baskısı nedeniyle kaçtığını belirtiyor. Öte yandan Dünya Aramiler Konseyi'nin 23 Ağustos 2019'daki bildirisinde, YPG/PKK'lı teröristlerin genç Aramileri öldürdüğü, yaşlı Arami öğretmenleri de ölene kadar dövdükleri belirtilmiş, Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların evlerinde tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığı aktarılmıştı.

PARTNER Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladıİmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttıPiste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

PKK/YPG'nin Suriye'deki yeni hainliği ortaya çıktı!

PKK/YPG Suriye'deki yeni planını devreye sokuyor!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Bursa'da kadına şiddet! Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı! Sınıfında gözyaşları sel oldu

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı!

Kocaeli'de Günay Gönülaçar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Akılalmaz ölümde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.