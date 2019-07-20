"Terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi iyi bir noktaya getirdik"

Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş, "Devletimizin buraya oluk oluk aktardığı kaynaklarla terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi alt ve üst yapısıyla iyi bir noktaya getirdik. Hizmetlerimizi çok iyi sahiplenmemiz ve şehrimizi bu olumsuz noktaya getiren bölücü terör örgütü PKK'ya karşı daha net bir duruş sergilememiz lazım." dedi.

Şırnak'ta bir otelde düzenlenen veda gecesinde konuşan Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandığını, Şırnak'taki görevinin son bulduğunu söyledi.

Aktaş, görev sürecinde Şırnak'ın terör belasından kurtulması, gelişip kalkınması ve her alanda daha iyi noktalara gelmesi için el birliğiyle çalıştıklarını belirtti.

Şırnak'ta geçmiş yıllarda terör örgütü PKK'nın çukur ve barikat eylemlerinden dolayı büyük bedel ödendiğini anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Şehir büyük bir yıkıma uğradı. Terör örgütü PKK, 35 yıllık yaptıklarına ilave, çukur ve barikat terörüyle hemşehrilerimizin evlerini başlarına yıktı. İl ve ilçelerimizi büyük oranda tahrip etmişti. Güvenlik güçlerimizle terör tehdidini bertaraf ettik ve kentimiz huzura kavuştu. Devletimizin buraya oluk oluk aktardığı kaynaklarla terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi alt ve üst yapısıyla iyi bir noktaya getirdik. Hizmetlerimizi çok iyi sahiplenmemiz lazım. Şehrimizi bu olumsuz noktaya getiren bölücü terör örgütü PKK'ya karşı daha net bir duruş sergilememiz lazım."