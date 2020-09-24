Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden ailelerden biri daha çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 1 yılı aşkın süredir HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan baba Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan’ı teslim aldıktan sonra sevincini aylardır HDP İl binası önünde oturma eyleminde olan diğer ailelerle paylaşmak üzere çadıra geldi.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babaların bekleyişi devam ederken ailelerden Fahrettin Akkuş, evladına kavuştu. 20 Eylül 2019’da HDP il binası önüne gelip oğlu Erkan için eyleme katılmıştı. Yaz kış demeden, korona virüs salgını demeden sağlık sorunlarına rağmen evladının yolunu gözleyen Fahrettin Akkuş, 1 yılın sonunda evladına kavuştu. Evladına kavuşan Fahrettin Akkuş, eşi Meryem Akkuş ile birlikte soluğu HDP il binasın önünde bir yıldır birlikte evlat nöbetinde olan ailelerin yanında alarak sevinçlerini paylaştı.

"Buradan İstanbul değil, Almanya’ya kadar bana arazi verseler bu kadar sevinmezdim"

Fahrettin Akkuş, 1 yıldır burada olduklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve devlet büyüklerinin kendilerine çok destek verdiklerini söyledi. Çocuğunu sağ selim gördüğünü, sarıldığını bunun dünyaya bedel olduğunu belirten baba Akkuş, "Buradan İstanbul değil, buradan Almanya’ya kadar bana arazi verseler bu kadar sevinmezdim. İnşallah bütün ailelerinde gelecek, inşallah onlarında çocukları da tez zamanda gelecek. Ben ne kadar sevindiysem inşallah onlarda o kadar sevinsinler. Tam 1 senedir biz burada beraberiz, beraber mücadele ettik. Allah’a şükür benim çocuğumun sağlığı yerinde. Ben inanmıyordum, kapıya geldi çocuğum öyle inandım" dedi.