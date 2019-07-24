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Terör potansiyeli olan radikal İslamcı sayısı azaldı

24.07.2019 23:06 | Son Güncelleme

Almanya’da terör saldırısı düzenleme potansiyeline sahip kişiler olarak devlet makamlarınca kayıt altına alınan radikal İslamcıların sayısında düşüş olduğu bildirildi.

Terör potansiyeli olan radikal İslamcı sayısı azaldı

Almanya’da terör saldırısı düzenleme potansiyeline sahip kişiler olarak resmi makamlar tarafından kayıt altına alınan kişilerin sayısında azalma yaşandığı kaydedildi. Tagesspiegel gazetesinin Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) verilerine dayandırdığı haberine göre, geçtiğimiz yıl bu kategoride kayıt altında olan kişi sayısı 774 iken, bu rakam 72 azalarak 702'ye düştü. Ancak haberde, radikal İslamcı terör örgütlerinin potansiyel destekçi sayısının aynı dönemde 42 kişi artarak 512’ye yükseldiği belirtiliyor.

Şüphelileri takip programı Radar-iTE

BKA, terör saldırısı düzenleme potansiyeli taşıyan radikal İslamcı şahıs sayısındaki azalmanın başlıca nedenlerini sınır dışı uygulamaları, radikal görüşlere sahip kişilere yönelik yapılan bu radikallikten uzaklaşmaya yönelik çalışmalar ve şahıslarla ilgili yeniden değerlendirmeler olarak açıklıyor. BKA’nın, kurumsal analiz programı olan "Radar-iTE” ile yaptığı bu değerlendirmeler, kişilerin sabıka kayıtlarını, güncel tavırlarını ve bu şahıslarla ilgili başka farklı noktaları mercek altında tutuyor. Bu yöntemle gözlem altında tutulan kişilerin ne denli risk taşıdıkları ve potansiyel bir terörist olarak sınıflandırılmaya devam edilip edilmeyeceklerine karar veriliyor.

Selefilerin sayısı artıyor

Tagesspiegel gazetesine konuşan istihbarat görevlileri, Almanya’dan giderek büyük çoğunluğu IŞİD’e katılan ve Irak ile Suriye’de ölenlerin sayısının da 240’a yükseldiğinden yola çıkıldığını bildirdi. Güvenlik uzmanları, Almanya’daki terör saldırısı potansiyeline sahip kişilerin sayısında yaşanan düşüşe rağmen, terör riskinin hâlâ yüksek derecede var olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Selefilerin sayısının da arttığı ve Almanya’nın iç istihbarat örgütü olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından bu sayının 11 bin 800 olarak kaydedildiği belirtiliyor. Bu da son bir yıl içinde bu grubun 500 kişi arttığı anlamına geliyor.

epd / ET, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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