Terör propagandası cezalısı yakalandı

Terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir’de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan A.K.’nin kent merkezinde yaşadığını belirledi. Ekipler, Kurtuluş Mahallesinde bulunan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

