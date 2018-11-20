HABER

'Terör propagandası' suçuyla yargılanan PKK'lı mahkum, beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 19:01 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 8 yıldır Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hacire Tanırğan, BİMER'e dilekçe göndererek, Afrin harekatı ile ilgili yazdıkları nedeniyle, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- TERÖR örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 8 yıldır Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hacire Tanırğan, BİMER'e dilekçe göndererek, Afrin harekatı ile ilgili yazdıkları nedeniyle, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde bölücü terör örgütüne üye olması nedeniyle 8 yıldır tutuklu bulunan Hacire Tanırğan, BİMER'e 'TC Başbakanına' başlıklı bir dilekçe gönderdi.
Tanırğan'ın BİMER'e yazdığı dilekçedeki ifadeler nedeniyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlaması ile hazırlanan iddianame Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın 2. celsesi bugün Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Hacire Tanırğan savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Dilekçeyi ben yazdım, dilekçedeki hususlar benim kendi düşüncelerimdir. Ben Kürdüm, hükümetin o dönem için Afrin politikasını beğenmiyordum, doğru bulmuyordum. Bunu özgür düşünce özgürlüğü kapsamında dönemin başbakanına yazdım. Yazı içeriğinde sadece siyasi ve şahsi düşüncelerim mevcuttur, hiçbir hakaret yoktur, slogan vari cümleler yoktur. Sadece fikrimi ifade ettim. Hakkımda propaganda suçundan dava açılmasını şaşkınlıkla karşılıyorum, Akıl ve mantıkla bağdaştıramıyorum. Ben mektubumda PKK/KCK’lı kadın tutsak olduğumu belirttim. Çünkü ben 8 yıldır PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevindeyim. Başka bir davadan tutuklanmış olsaydım kendimi o örgüt veya dava ile nitelendirirdim. Beratimi talep ediyorum" dedi.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Hacire Tanırğan'ın beyanlarıyla ilgili olarak, PKK/KCK terör örgütünün eylemlerini açıkça desteklediğini, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırılarını meşru göstermeye çalıştığını, terör örgütünün propagandasını yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti duruşma sonunda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kamu davası açılan sanık hakkında suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Liseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldüLiseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldü
Ankara'da bir kişi eşini pompalı tüfekle rehin aldı (1)Ankara'da bir kişi eşini pompalı tüfekle rehin aldı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.