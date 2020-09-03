Terör propagandası yapan 17 kişi yakalandı

İstanbul’da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan ikisi çocuk 17 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, çeşitli mecralarda örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen ikisi çocuk 15 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Sancaktepe’de bazı adreslere yapılan operasyonda 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel pankart ve meşaleler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 kişi serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

