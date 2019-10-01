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Terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

Konya’da, sosyal medya üzerinden DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi’nin propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi hakkında paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Konya’da, sosyal medya üzerinden DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi’nin propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi hakkında paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma doğrultusunda sosyal medya yoluyla terör örgütü propagandası yapan Emre E. ve Selçuk Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emre E. ve Selçuk Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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