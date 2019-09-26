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Terör propagandası yapan çoban yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

Terör örgütü adına propaganda yapma, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıma, kamu personeline görevlerini yaptırmamak için direnme suçlarından aranan şahıs, Tokat’ta çobanlık yaparken yakalandı.Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,Mardin’in Derik ilçesi nüfusuna kayıtlı aranan bir şahsın Tokat’ın Zile ilçesi kırsalında olduğu bilgisine ulaştı.

Terör örgütü adına propaganda yapma, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıma, kamu personeline görevlerini yaptırmamak için direnme suçlarından aranan şahıs, Tokat’ta çobanlık yaparken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,Mardin’in Derik ilçesi nüfusuna kayıtlı aranan bir şahsın Tokat’ın Zile ilçesi kırsalında olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin Zile ilçesine bağlı Acısu Köyü kırsalında bulunan Ahmetli Mevki’inde olduğunu tespit etti. Terör örgütü adına propaganda, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıma/katılma, kamu personeline görevlerini yaptırmamak için direnme suçlarından 3 ayrı arama kaydı bulunan Mardin Derik İlçesi nüfusuna kayıtlı şahsın düzenlenen operasyonla yakalanarak çobanlık yaptığı ağılda tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

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