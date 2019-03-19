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Terör propagandası yapan HDP’liler gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan aralarında HDP üyelerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan aralarında HDP üyelerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında HDP Balıkesir Büyükşehir Beldiye Eşbaşkan Adayı Y.G.’nin olduğu öğrenildi.
Balıkesir polisi Edremit’te Y.G., A.K., E.Ş., H.İ.G, Ayvalık’ta A.Ö., E.A., V.K.D ve Bandırma’da T.Ö. olmak üzere toplam 8 şüpheliyi terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesi 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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