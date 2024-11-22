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  4. Terör propagandası yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı! Bahçelievler'de yakalandı

Terör propagandası yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı! Bahçelievler'de yakalandı

22.11.2024 22:55
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İstanbul Bahçelievler'de otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın propagandası yapan kişi, görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tepki çeken görüntülerin ardından İ.Ç. (19) polis tarafından Bahçelievler'deki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Terör propagandası yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı! Bahçelievler'de yakalandı

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine video çekerek propagandasını yapan 19 yaşındaki İ.Ç.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

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7 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli Bahçelievler'deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Adliyeye sevk edilen İ.Ç.'nin 'güveni kötüye kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bahçelievler
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