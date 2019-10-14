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Terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Siirt'te Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, harekata yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli ile sözlü propaganda yapan bir şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Siirt terör

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