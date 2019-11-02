Terör propagandasına tutuklama

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından gözaltına alınan F.P., tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, F.P.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan F.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.P., 'Terör örgütü propagandası yapmak, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

