HABER

'Terör propagandası'ndan aranan inşaat işçisi saklandığı evde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de 'terör propagandası yapmak' suçundan verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de 'terör propagandası yapmak' suçundan verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K.'nin saklandığı adresi tespit ett. Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Marketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasındaMarketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasında
Aksaray’da 4 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandıAksaray’da 4 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.