'Terör propagandası'ndan aranan inşaat işçisi saklandığı evde yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de 'terör propagandası yapmak' suçundan verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K.'nin saklandığı adresi tespit ett. Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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