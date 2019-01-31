HABER

Terör propagandasından ceza alan HDP’li tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

Samsun’da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi."Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan HDP meclis yedek üyesi olduğu öğrenilen S.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan HDP meclis yedek üyesi olduğu öğrenilen S.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Osmaniye'de polisten hırsızlığa karşı 'kapı zili' uygulamasıOsmaniye'de polisten hırsızlığa karşı 'kapı zili' uygulaması
Yatağan'da 500 litre sahte içki ele geçirildiYatağan'da 500 litre sahte içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.