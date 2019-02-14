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Terör propagandasından yargılanan HDP ilçe eş başkanı tahliye oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde PKK/KCK propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 yıldır tutuklu bulunan HDP Dilovası ilçe eski eş başkanı tahliye oldu.Kocaeli Dilovası’nda geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda HDP ilçe eş başkanı Kamuran Onay gözaltına alınmıştı.

Kocaeli’nde PKK/KCK propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 yıldır tutuklu bulunan HDP Dilovası ilçe eski eş başkanı tahliye oldu.

Kocaeli Dilovası’nda geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda HDP ilçe eş başkanı Kamuran Onay gözaltına alınmıştı. Yapılan aramada cep telefonunda PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyici nitelikle paylaşımlar bulunan Kamuran Onay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kamuran Onay, hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak ve propaganda yapmak suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam eden Kamuran Onay, duruşmaya jandarma eşliğinde katıldı. Mahkeme de Kürtçe savunma yapmak isteyen sanığın talebi yerine getirilerek, tercüman getirildi. Mahkeme heyeti duruşmaya tanık olarak katılan E.D.’yi dinledi. Tanık E.D., “Ben Kamuran Onay’ı Dilovası HDP ilçe başkanlığı yapmasından dolayı tanırım. Bunun dışında bir tanışmışlığım olmadı. Onay’ın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde bana fotoğraflar gösterildi, ben de Onay’ı başkanlık görevinden tanıdığımı söyledim bunun dışında bir şey söylemedim” dedi.

Tanık ifadesinin ardından söz alan sanık avukatı, suçlamaları sabit bulmadığını söyleyerek Kamuran Onay’ın tahliyesini talep etti. Tanık ve avukatların dinlemesinin ardından söz alan sanık Onay, “Ben silahlı terör örgütü üyesi olacak herhangi bir şey yapmadım. Silah taşımadım, kimseyi tehdit etmedim. Paylaşımlarımda suç unsuru yoktur. İşkencenin suç olduğunu söyledim ve paylaştım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Kamuran Onay’ın delil yetersizliğinden silahlı terör örgütü kurmak suçundan beraatına, propaganda yapmak suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak cezası indirildikten sonra tahliyesine karar verildi.

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