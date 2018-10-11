Terör propagandasından yargılanan üniversite öğrencisine beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya hesabından PKK/YPG/PYD ve DHKPC propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Serkan Ö. (24) beraat etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık üniversite öğrencisi Serkan Ö. duruşmaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. 2014 yılında sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımları beğendiği iddia edilen Serkan Ö., geçen hafta görülen duruşmada sosyal medya hesabını kullanmadığını öne sürerek, "3 yıldır Facebook hesabımı kullanmıyorum. 2 ay önce de Facebook şirketine kapatılması için başvuruda bulundum. Örgüt propagandası yapmadım" dedi. Duruşma savcısı, sanığın yaptığı beğenilerin herkes tarafından görülebildiği gerekçesiyle propaganda kapsamında değerlendirildiğini ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti bugün yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Serkan Ö.'nün 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatına karar verdi.

