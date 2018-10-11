Terör propagandasından yargılanan üniversite öğrencisine beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya hesabından PKK/YPG/PYD ve DHKPC propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Serkan Ö. (24) beraat etti.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık üniversite öğrencisi Serkan Ö. duruşmaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. 2014 yılında sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımları beğendiği iddia edilen Serkan Ö., geçen hafta görülen duruşmada sosyal medya hesabını kullanmadığını öne sürerek, "3 yıldır Facebook hesabımı kullanmıyorum. 2 ay önce de Facebook şirketine kapatılması için başvuruda bulundum. Örgüt propagandası yapmadım" dedi. Duruşma savcısı, sanığın yaptığı beğenilerin herkes tarafından görülebildiği gerekçesiyle propaganda kapsamında değerlendirildiğini ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti bugün yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Serkan Ö.'nün 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatına karar verdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum