"Terör sadece ülkemizden temizlenmiyor, sınırlarımızdan da temizleniyor"

MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Alçak, hain, kalleş ve gözünü kırpmadan kadın, çocuk demeden insanları öldürebilen bir terör ve şiddet zihniyeti adete bir kanserin hücresinin vücuttan temizlendiği gibi ülkemizden temizleniyor. Sadece ülkemizden temizlenmiyor, sınırlarımızdan da temizleniyor." dedi.

Tanıtım ve Medya Başkanları Bölge Toplantısı'nda konuşan Ünal, AK Parti'nin kurulduğundan bu yana bu coğrafyada yaşayan herkes için canla başla çalışan, güçlü bir siyasi parti ve millet hareketi olduğunu söyledi.

Bu coğrafyanın ve toprakların insanlık tarihi üzerinde çok büyük bir etkisinin bulunduğunu aktaran Ünal, bin yıldan beridir bu topraklar üzerinde burada yaşayan her bir topluluğu bu coğrafyanın bir parçası ve kaderdaşı olarak gördüklerini, dolayısıyla AK Parti olarak bu topraklara ait her değeri korumaya, yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Bölgede yaşanan her krizin ve savaşın çözümü için ortaya bir irade koyduklarını vurgulayan Ünal, acının, gözyaşının, ölümün kol gezdiği coğrafyada barışı, düzeni, kardeşliği, huzuru yeniden tesis etmek ve inşa etmek için çalıştıklarını aktardı.