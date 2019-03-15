İSTANBUL (AA) - Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Cuma Buluşmaları programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ilişkin, "Saldırganın silah ve şarjöründe yazan yazıların hemen hepsi Türk İslam tarihine atıf yapıyor. Ben bu olaya 49 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı demeyi bile hafif buluyorum." dedi.

MTTB Genel Merkezi'ndeki etkinlikte, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, gençlerle bir araya geldi.

Kaptaner, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Yaşanan bu olay bir tesadüf değil. 18 Mart’ın yıl dönümüne denk gelmesinin Müslümanlara ve özellikle Türklere bir mesaj verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olayın profesyonelce tasarlanan bir terör saldırısı olduğuna dikkati çeken Kaptaner, "Saldırganın silah ve şarjöründe yazan yazıların hemen hepsi Türk İslam tarihine atıf yapıyor. Ben bu olaya 49 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı demeyi bile hafif buluyorum." şeklinde konuştu.